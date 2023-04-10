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2023-04-10
Криптомільярдери втратили $110 мільярдів за минулий рік. Forbes назвав крах року
У 2022 році криптомільярдери сукупно втратили 75% свого капіталу — $110 млрд. У 2021 році у світі було 19 криптомільярдерів, а їх статки оцінювались у $140 млрд. Однак через банкрутства і скандали, що мали наслідком падіння вартості «цифрових валют», призвели до того, що мільярдерів залишилось усього 9, а їх сукупний капітал склав $30 млрд. Про це
Фото: pixabay.com
Рейтинг найбагатших криптомільярдерів
- Перше місце в рейтингу зберіг голова найбільшої криптобіржі Binance Чанпен Чжао. Його статки становлять $10,5 млрд (зниження з $65 млрд):
- На другому місці знаходиться Джед Маккалеб, який створив одну з перших криптобірж MtGox і є співзасновником блокчейн-проектів Stellar і Ripple. Статки: $2,4 млрд (зниження з $2,5 млрд);
- Третє місце розділили голова Coinbase Брайан Армстронг — статки $2,2 млрд (зниження з $6,6 млрд) та голова ради директорів Ripple Кріс Ларсен — статки $2,2 млрд (зниження з $4,3 млрд).
Крах року
Найбільшим крахом року став Сем Бенкман-Фрід. Рік тому криптобіржа FTX зібрала $400 млн, і її оцінювали в $32 млрд. Бенкман-Фрід отримав власний капітал у $24 млрд — це зробило його одним із 50-х найбагатших людей у світі, за оцінками Forbes. Проте після краху FTX статки Сема Бенкмана-Фріда зменшились до $10 млн.