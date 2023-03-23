Українська бізнес-еліта тримала у швейцарському Credit Suisse мільярди доларів — Forbes

Обсяги вкладень українців у проблемному швейцарському банку Credit Suisse оцінюються в кілька мільярдів доларів. Про це повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на українських wealth-менеджерів та джерело у самому Credit Suisse.

Українська бізнес-еліта тримала у швейцарському Credit Suisse мільярди доларів — Forbes
Фото: finance.ua

Директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина зазначив, що Credit Suisse був популярним серед заможних людей в Україні.

У витоку Suisse Secrets, на якому базуються матеріали розслідування Проєкту розслідування корупції та організованої злочинності (OСCRP), фігурує 30 клієнтів банку, що мали там рахунки у різний час у період з 1950-х. 2500 з них — громадяни України, у тому числі найбагатші українці.

На момент фактичного краху установи та новин про її поглинання конкурентом UBS на рахунках у Credit Suisse могло бути близько $1 2 млрд грошей українських вкладників, припускає Щербина.

«Швейцарські банкіри знайомі з учасниками усіх списків українського Forbes», — каже на правах анонімності співрозмовник Forbes серед менеджерів Credit Suisse.

Співрозмовник із Credit Suisse не став називати точні обсяги коштів, які тримали багаті українці у проблемному швейцарському банку, однак оцінив їх у «кілька мільярдів доларів», що сходиться з оцінкою Щербини.

Весь wealth management бізнес установи обчислюється десятками мільярдів. Суттєва частина цих грошей належить бізнесменам та просто заможним людям зі Східної Європи, РФ, Азії та інших регіонів, що розвиваються.

За словами Щербини, банк досі входить до топ-3 на українському ринку wealth-management, його найближчі конкуренти у боротьбі за гроші багатих громадян постсоціалістичної Європи — теж швейцарські UBS та Julius Baer.

Співрозмовник серед менеджерів Credit Suisse уточнив, що квиток до клубу клієнтів великого швейцарського банку коштує від мільйона франків (або доларів чи євро), а середній чек активів під управлінням Credit Suisse на одного заможного клієнта складає 10 млн франків.

Хто з відомих українців тримав гроші в Credit Suisse

У різний час рахунки у Credit Suisse мали бізнесмени Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та його близькі, Валерій Хорошковський, Олег Бахматюк і Павло Фукс.

Також у списку ексочільник держфіскальної служби Роман Насіров, приватний митний брокер Орест Фірманюк, який у 2021 році потрапив під санкції РНБО, як один з десяти топ-контрабандистів та прем?єр-міністр часів президента Кучми Павло Лазаренко.

За словами фінансового аналітика ICU Михайла Демківа, Credit Suisse управляв клієнтськими активами на понад $1 трлн. Йдеться про цінні папери та інші активи, які знаходилися не на балансі банку, а у власності його клієнтів. Сама установа заробляла комісію за інвестування цих коштів.

Що буде з коштами

Менеджер Credit Suisse запевняє, що клієнтам банку не варто перейматися за свої гроші.

«Я думаю, що підтримувати усі операції у звичайному режимі буде пріоритетною задачею, адже це іміджева історія», — заявив він.





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