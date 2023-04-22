«Долари — це борг». Рей Даліо назвав долар США активом, що слабшає

Засновник хедж-фонду Bridgewater Associates мільярдер Рей Даліо заявив, що домінуюче становище американської валюти у світовій торгівлі слабшає, оскільки США має високий зовнішній борг і дедалі менше країн використовують долар у міжнародних розрахунках. Також, на його думку, центральні банки світу нині менш схильні зберігати долари. Про це пише Business Insider.

«Долари — це борг». Рей Даліо назвав долар США активом, що слабшає
Фото: cnbc.com

Долари — це борг

«Долари — це борг. Інакше кажучи, коли хтось тримає долари, він тримає борговий актив. Тому власники долара можуть сказати: „Я і так вже надто схильний до ризику боргу, номінованого в доларах США“. Тому бажання купувати буде менше», — сказав Даліо.

На думку Даліо, до цього моменту країни були готові брати на себе цей борг, оскільки долар надає можливості вести міжнародну торгівлю та широко використовується у глобальних угодах.

Як пише джерело, американський долар використовується у 88% усіх валютних угод. Однак із зростанням використання китайського юаня у світовій торгівлі необхідність у доларі в майбутньому може послабшати, вважає мільярдер.

«З цих причин бажання тримати боргові зобов'язання, номіновані у доларах США, поменшало, що означає, що американських доларів поменшало. Отже, картина попиту-пропозиції погіршується, особливо у зв'язку з тим, що нам, як і раніше, доводиться продавати їх за кордоном для фінансування дефіциту», — додав Даліо.





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