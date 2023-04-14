Уоррен Баффет назвав біткоїн «ігровим токеном»

Біткоїн не має внутрішньої цінності, але це не зупиняє людей від бажання пограти в рулетку. Про це відомий мільярдер-інвестор Уоррен Баффет заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNBC.

Фото: pixabay.com

Баффет підкреслив, що людям властиве прагнення пошуку «легких грошей» — це людський інстинкт, який існував завжди.

Попри те, що з початку року біткоїн зріс на 80%, Уоррен продовжує його критикувати. У 2018 році він назвав біткоїн «щурячою отрутою у квадраті» і додав, що на криптовалюти чекає поганий кінець. З того часу біткоїн зріс більш ніж на 200%.

У травні 2022 року мільярдер заявив, що не купить біткоїн, навіть якщо він коштуватиме $25.

«Його накопичення безглуздо. Якщо сільськогосподарські угіддя чи нерухомість можна капіталізувати, наприклад, шляхом ренти, то криптовалюта в цьому сенсі практично не є корисною» — заявив тоді Баффет.