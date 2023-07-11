У Росії банкрутами себе визнали рекордна кількість людей

За рідкісними винятками ініціюють банкрутство самі громадяни РФ.

За підсумками першого півріччя поточного року суди Росії визнали банкрутами 163 тисячі росіян. Це на третину більше, ніж за аналогічний період попереднього року, пишуть російські ЗМІ з посиланням на офіційні дані, інформує ZN.ua .

Як і раніше, основну частину процедур неспроможності (96,5%) ініціюють самі громадяни, решта — конкурсні кредитори та держоргани.

За кількістю громадян-банкрутів найбільше в московській області та Москві. У цих регіонах їх кількість сягає 7,97 тис. та 7,75 тис. відповідно. Далі йде Краснодарський край (7,74 тис.), Свердловська область (6,13 тис.) та Башкортостан (5,79 тис.).

Згідно зі статистикою, з моменту існування інституту судового банкрутства фізосіб – 1 жовтня 2015 року – неплатоспроможними визнано вже 916 тисяч росіян.