Жителя Житомира судять за продаж “гуманітарних“ автомобілів

У Житомирі правоохоронці передали до суду для розгляду по суті обвинувальний акт та матеріали кримінальної справи щодо 54-річного місцевого жителя, який продавав автомобілі, які везли в Україну під виглядом благодійної допомоги для ЗСУ. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Житомирської області.

Досудове слідство встановило, що обвинувачений, використовуючи документи благодійного фонду, ввозив із Євросоюзу без оплати митних платежів автомобілі як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Проте українським захисникам їх не передавав, а продавав усім охочим за ринковою ціною.

Правоохоронці затримали зловмисника у серпні 2022 року при спробі продати 4 "гуманітарні" автомобіля. За них він розраховував одержати понад 500 тисяч гривень.

За даними фактами поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 202-2 КК України. Якщо прокуратура доведе в суді винність обвинуваченого, йому доведеться наступні 5-7 років провести в місцях позбавлення волі. За рішенням суду на рухоме та нерухоме майно обвинуваченого вже наклали арешт (його можуть конфіскувати на користь держави).

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