Жителя Житомира судять за продаж “гуманітарних“ автомобілів

У Житомирі правоохоронці передали до суду для розгляду по суті обвинувальний акт та матеріали кримінальної справи щодо 54-річного місцевого жителя, який продавав автомобілі, які везли в Україну під виглядом благодійної допомоги для ЗСУ. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Житомирської області.

Жителя Житомира судять за продаж “гуманітарних“ автомобілів

Досудове слідство встановило, що обвинувачений, використовуючи документи благодійного фонду, ввозив із Євросоюзу без оплати митних платежів автомобілі як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Проте українським захисникам їх не передавав, а продавав усім охочим за ринковою ціною.

Правоохоронці затримали зловмисника у серпні 2022 року при спробі продати 4 "гуманітарні" автомобіля. За них він розраховував одержати понад 500 тисяч гривень.

Жителя Житомира судять за продаж “гуманітарних“ автомобілів

За даними фактами поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 202-2 КК України. Якщо прокуратура доведе в суді винність обвинуваченого, йому доведеться наступні 5-7 років провести в місцях позбавлення волі. За рішенням суду на рухоме та нерухоме майно обвинуваченого вже наклали арешт (його можуть конфіскувати на користь держави).

Нагадаємо, раніше ми докладно розповіли про те, що чекає українських водіїв у 2023 році. Нововведень буде багато…


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Податкова реформа в Україні: військовий збір підвищать вдвічі та запровадять податок на зняття готівкиПодаткова реформа в Україні: військовий збір підвищать вдвічі та запровадять податок на зняття готівки
У Сенаті США запропонували заборонити криптовалютиУ Сенаті США запропонували заборонити криптовалюти
Націоналізація російських банків: скільки грошей вже отримав держбюджет УкраїниНаціоналізація російських банків: скільки грошей вже отримав держбюджет України
Жителя Житомира судять за продаж “гуманітарних“ автомобілівЖителя Житомира судять за продаж “гуманітарних“ автомобілів
За запитом України у Куршевелі затримано олігарха Костянтина ЖевагоЗа запитом України у Куршевелі затримано олігарха Костянтина Жеваго
Блок рекламы


Похожие новости
Роздрібні продажі в єврозоні впали. Європейці скорочують витратиРоздрібні продажі в єврозоні впали. Європейці скорочують витрати
Глобальні продажі зброї у світі збільшуються сьомий рік поспіль – SIPRIГлобальні продажі зброї у світі збільшуються сьомий рік поспіль – SIPRI
Киянам повернуть 75% вартості генераторів: як жителям ОСББ отримати компенсаціїКиянам повернуть 75% вартості генераторів: як жителям ОСББ отримати компенсації
Продажі квартир у новобудовах Києва впали практично до нуля — експертиПродажі квартир у новобудовах Києва впали практично до нуля — експерти
На продаж виставлено активи першого ліквідованого під час війни банку: що можна придбатиНа продаж виставлено активи першого ліквідованого під час війни банку: що можна придбати
Попит на землю: в Україні спостерігається новий пік продажівПопит на землю: в Україні спостерігається новий пік продажів
Нацбанк скоротив продаж валюти на міжбанкуНацбанк скоротив продаж валюти на міжбанку
Німеччина блокує продаж заводу з виробництва чіпів китайської компаніїНімеччина блокує продаж заводу з виробництва чіпів китайської компанії
У жовтні сума продажу активів банків, що ліквідуються, склала 643 мільйониУ жовтні сума продажу активів банків, що ліквідуються, склала 643 мільйони
Власник «Київстару» виставив на продаж російський «Білайн»Власник «Київстару» виставив на продаж російський «Білайн»
Последние новости
Подгружаем последние новости