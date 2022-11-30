Активізувалися шахраї, заробляючи на відключенні світла: дурять людей по всій Україні

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру 24-річному молодику та його 18-річній спільниці, які ошукували людей по всій Україні.



За даними слідства, підозрювані створювали фіктивні оголошення про продаж товарів, що наразі користуються попитом – генератори, котли тощо.



З бажаючих придбати товар отримували аванс чи повну вартість, після чого на повідомлення не відповідали. Відтак покупці втрачали кошти. За три місяці злочинної діяльності підозрювані встигли ошукати 6 осіб на 34 тис. грн, серед потерпілих є також і військовослужбовці.



Під час проведення 6 обшуків правоохоронці вилучили ряд речових доказів, зокрема, гроші, банківські картки, мобільні телефони та речовини, схожі на наркотичні. На даний час підозрювані затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування триває, встановлюється причетність іще 3 осіб до злочинної схеми, також перевіряється точна кількість потерпілих. За попередніми даними, підозрювані встигли ошукати щонайменше 30 осіб.