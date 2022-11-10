Тренди українського експорту: зернова угода та зростання експорту товарів

За 9 місяців поточного року експорт товарів та послуг скоротився на 26% у порівнянні з відповідним періодом торік: $42,5 млрд проти $57,6 млрд Про це повідомляє Опендатабот.

Тренди українського експорту: зернова угода та зростання експорту товарів
Фото: ukrinform.ua

Як змінився експорт

Загальний експорт товарів у вересні «підріс» на 24%. Здебільшого приріст відбувся за рахунок двох галузей: експорту металів, який виріс на 13%, та експорту с/г продукції — +36%.

Попри зростання у вересні, загалом за неповний 2022 рік експорт товарів впав на 32% й складає $30,5 млрд. Здебільшого це сталося через скорочення експорту металів більш ніж удвічі — з $11,6 млрд торік до $5 млрд у поточному році.

Натомість експорт сільгосппродукції за неповний 2022 рік скоротився лише на 10% у порівнянні з відповідним періодом торік: з 17,8 млрд$ до 16 млрд$.

Павло Мартишев, дослідник Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, зазначає, що торік пік сільськогосподарського експорту припав на останні 3 місяці року, непоганим виявився й початок 2022 до повномасштабного вторгнення РФ.

Поступово сфера відновлювалась та показники вересня 2022 виглядають непогано навіть у порівнянні з торішніми, до початку великої війни.

«Менші обсяги експорту у поточному році дещо компенсують вищі ціни. Проте варто розуміти, що логістика забирає значну частину ціни й безпосередньо аграрії отримують копійки. Це особливо стосується періоду до початку дії зернової угоди.

Логістика досі залишається головною проблемою. Останні два місяці не було нових контактів через порти, адже була небезпека різноманітних провокацій та виходу РФ з угоди. Поки незрозуміло, що буде у разі припинення її дії наприкінці листопада.

Якщо угоду буде продовжено — інерційний процес розгорнеться й Україна експортуватиме більше, зокрема, кукурудзи, пшениці, ячменю тощо. У такому випадку ми можемо побачити показники експорту, співставні з трьома останніми місяцями 2021 року", — Мартишев.





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