В Германии инфляция ускорилась до максимума почти за 50 лет

В мае текущего года инфляция в Германии составила 7,9% в годовом выражении, говорится в ежемесячном отчете Федерального статистического ведомства, пишет DW.

В Германии инфляция ускорилась до максимума почти за 50 лет
Фото: eadaily.com

Как изменилась инфляция

Как пишет издание, рост цен уже третий месяц подряд становится рекордно высоким за всю историю объединенной страны. В марте и апреле 2022 года рост составил 7,3% и 7,4% соответственно.

«Основной причиной высокой инфляции остается рост цен на энергоносители. Но мы наблюдаем также рост цен на многие другие товары, особенно продовольственные», — сказал президент Destatis Георг Тиль.

По его словам, столь высокий уровень годовой инфляции в Германии последний раз фиксировался во время нефтяного кризиса зимой 1973?1974 годов.

В мае 2022 года цены на энергоносители выросли по сравнению с майским показателем 2021 года на 38,3%. Больше других — на 94,8% - подорожал мазут. Природный газ — на 55,2%, моторное топливо — на 41%. Цены на электроэнергию выросли на 21,5%.

Рост цен на энергоносители ускорился из-за того, что в результате войны РоSSии против Украины были разрушены цепочки поставок, говорится в отчете Федерального статистического ведомства.

Кроме этого, на цены повлияло повышение углеродного налога с 25 до 30 евро за одну тонну, отчиталось ведомство.

В мае продуктовая инфляция в ФРГ достигла 11,1% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году. Это — максимальный показатель со времени воссоединения Германии. Самое ощутимое — на 38,7% — подорожали растительные масла и жиры. Рост цен на мясо и мясные продукты составил 16,5%, на молочные продукты и яйца — 13,1%, на хлеб и крупы — 10,8%.

Значительно выросли цены на транспортные средства (9,1%), цифровую технику (8%) и мебель (7,4%). В целом, потребительские товары подорожали на 17,9%, сообщило Destatis.

При этом, без учета роста цен на продукты и энергоносители, майская инфляция в Германии составила 3,8%. Услуги подорожали на 2,9%, арендная плата — на 1,7%. Цены на телекоммуникации и социальные услуги снизились на 0,9% и 2,5% соответственно.





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