Шольц призвал жителей Германии быть готовыми к затяжной инфляции

Германия должна быть готова к длительному периоду инфляции. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по окончании встречи с представителями профсоюзов, работодателями и учёными, пишет DW.

Шольц призвал жителей Германии быть готовыми к затяжной инфляции
Фото: bbc.com

Затяжная инфляция

По его словам, преодолеть текущий кризис через несколько месяцев не удастся. «Нынешний кризис не завершится через несколько месяцев», — отметил руководитель правительства Германии, которого цитирует информагентство AFP. Причинами неблагоприятного экономического положения, по мнению Шольца, стали развязанная Россией война против Украины, последствия пандемии коронавируса и сбои в цепочках поставок.

Также канцлер ФРГ отметил необходимость найти инструменты реагирования на рост цен. По его мнению, важно послать обществу сигнал: «Будем действовать сообща».

Социальная бомба

Ранее Шольц назвал «социальной бомбой» стремительное повышение цен на энергоносители. «Если вдруг счет за отопление вырастет на несколько сотен евро, то это будет сумма, с которой многие не смогут справиться. Это — социальная бомба», — отметил канцлер.

23 июня власти Германии решили активировать так называемый режим тревоги — вторую степень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере.





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