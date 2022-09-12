Німеччина готова до припинення постачання російського газу — Шольц

Німеччина та Європа готові пережити наслідки, якщо Росія вирішить повністю припинити постачання газу. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Bloomberg.

Фото: oilreview.kiev.ua

Деталі

Він зазначив, що Німеччина підготувалася до того, що Росія припинить постачання газу через війну проти України. За його словами, Німеччина встановила термінали на північному узбережжі країни для імпорту зрідженого газу.

«Ми заощадили газ. Ми знову використовуємо виробничі можливості вугільних електростанцій. На початку наступного року у нас буде можливість використовувати південнонімецькі атомні електростанції, що залишилися, якщо це буде необхідно», — сказав канцлер.

Інша думка

Однак твердження канцлера про те, що країна готова до припинення постачання російського газу, було оскаржене Асоціацією міст та муніципалітетів Німеччини, яка представляє близько 14?000 муніципалітетів та селищ по всій країні, а також економічним аналітичним центром DIW.

На їхню думку, найбільша економіка Європи знаходиться у центрі енергетичної кризи континенту, оскільки президент Росії Володимир Путін скорочує постачання газу у відповідь на санкції, пов'язані з війною в Україні. Наростає побоювання, що Німеччина може зіткнутися з хвилею банкрутств внаслідок кризи.

«Хакерська атака та/або перевантаження електромережі можуть призвести до серйозного відключення електроенергії», — заявив газеті Welt am Sonntag президент асоціації Герд Ландсберг.

За його словами, таке навантаження може виникнути, якщо надто багато домогосподарств підключать електричні обігрівачі замість газових.

Складні часи

Марсель Фратцшер, президент німецького аналітичного центру DIW, заявив у суботу медіамережі RND, що очікує на більш тривалий спад економіки в Німеччині.

«Рецесія неминуча, ми вже переживаємо спад», — сказав Фратцшер, додавши, що він стурбований тим, що економіка не відновиться швидко і натомість у 2023 році скоротиться.

Він також зазначив, що 2024 рік також буде складним і попередив, що Німеччині загрожує кілька років стагфляції — ситуація, в якій економічний спад та депресивний стан економіки поєднуються зі зростанням цін (інфляцією).