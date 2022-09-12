Німеччина готова до припинення постачання російського газу — Шольц

Німеччина та Європа готові пережити наслідки, якщо Росія вирішить повністю припинити постачання газу. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Bloomberg.

Німеччина готова до припинення постачання російського газу — Шольц
Фото: oilreview.kiev.ua

Деталі

Він зазначив, що Німеччина підготувалася до того, що Росія припинить постачання газу через війну проти України. За його словами, Німеччина встановила термінали на північному узбережжі країни для імпорту зрідженого газу.

«Ми заощадили газ. Ми знову використовуємо виробничі можливості вугільних електростанцій. На початку наступного року у нас буде можливість використовувати південнонімецькі атомні електростанції, що залишилися, якщо це буде необхідно», — сказав канцлер.

Інша думка

Однак твердження канцлера про те, що країна готова до припинення постачання російського газу, було оскаржене Асоціацією міст та муніципалітетів Німеччини, яка представляє близько 14?000 муніципалітетів та селищ по всій країні, а також економічним аналітичним центром DIW.

На їхню думку, найбільша економіка Європи знаходиться у центрі енергетичної кризи континенту, оскільки президент Росії Володимир Путін скорочує постачання газу у відповідь на санкції, пов'язані з війною в Україні. Наростає побоювання, що Німеччина може зіткнутися з хвилею банкрутств внаслідок кризи.

«Хакерська атака та/або перевантаження електромережі можуть призвести до серйозного відключення електроенергії», — заявив газеті Welt am Sonntag президент асоціації Герд Ландсберг.

За його словами, таке навантаження може виникнути, якщо надто багато домогосподарств підключать електричні обігрівачі замість газових.

Складні часи

Марсель Фратцшер, президент німецького аналітичного центру DIW, заявив у суботу медіамережі RND, що очікує на більш тривалий спад економіки в Німеччині.

«Рецесія неминуча, ми вже переживаємо спад», — сказав Фратцшер, додавши, що він стурбований тим, що економіка не відновиться швидко і натомість у 2023 році скоротиться.

Він також зазначив, що 2024 рік також буде складним і попередив, що Німеччині загрожує кілька років стагфляції — ситуація, в якій економічний спад та депресивний стан економіки поєднуються зі зростанням цін (інфляцією).





Интересные новости
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
Правління Нафтогазу виплатило собі понад пів мільярда гривень винагородиПравління Нафтогазу виплатило собі понад пів мільярда гривень винагороди
McDonald's відновлює роботу в Україні: у ресторани Києва та Львова почали завозити їжуMcDonald's відновлює роботу в Україні: у ресторани Києва та Львова почали завозити їжу
Долар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідніДолар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідні
Однокімнатні квартир злетять в ціні: українцям назвали причину подорожчання оренди житлаОднокімнатні квартир злетять в ціні: українцям назвали причину подорожчання оренди житла
Блок рекламы


Похожие новости
Нафтогаз: Україна планує увійти в листопад із запасами газу у сховищах до 15 мільярдів кубометрівНафтогаз: Україна планує увійти в листопад із запасами газу у сховищах до 15 мільярдів кубометрів
Німеччина запровадить «зелену карту» для поповнення гострої нестачі робочої силиНімеччина запровадить «зелену карту» для поповнення гострої нестачі робочої сили
Німеччина готова до зупинки постачання російського газу – ШольцНімеччина готова до зупинки постачання російського газу – Шольц
Україна готова постачати Польщі не лише електроенергію, а й вугілля – ШмигальУкраїна готова постачати Польщі не лише електроенергію, а й вугілля – Шмигаль
Скандального російського букмекера позбавили ліцензії в УкраїніСкандального російського букмекера позбавили ліцензії в Україні
Видобуток українського газу відв'яжуть від цін на газ в Європі до кінця війниВидобуток українського газу відв'яжуть від цін на газ в Європі до кінця війни
Правління Нафтогазу виплатило собі понад пів мільярда гривень винагородиПравління Нафтогазу виплатило собі понад пів мільярда гривень винагороди
Таранька для "Нафтогазу" та кришки для унітазів "Укрзалізниці": які закупівлі роблять держкомпанії в умовах дефіциту бюджетуТаранька для "Нафтогазу" та кришки для унітазів "Укрзалізниці": які закупівлі роблять держкомпанії в умовах дефіциту бюджету
Німеччина виділить Україні €200 млн на програми підтримки внутрішніх переселенцівНімеччина виділить Україні €200 млн на програми підтримки внутрішніх переселенців
Німеччина виділила 65 млрд євро на допомогу домогосподарствам через енергетичну кризуНімеччина виділила 65 млрд євро на допомогу домогосподарствам через енергетичну кризу
Последние новости
Подгружаем последние новости