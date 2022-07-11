В ФРС призвали ужесточить регулирование криптовалютной индустрии

Криптовалютная индустрия нуждается в более жестком регулировании, поскольку обвал рынка цифровых активов стал свидетельством наличия в отрасли «серьезных уязвимостей». Об этом заявила вице-председатель ФРС Лаэль Брэйнард, сообщает Forklog со ссылкой на Financial Times.

В ФРС призвали ужесточить регулирование криптовалютной индустрии
Фото: lb.ua

По ее мнению, из-за относительно небольшого размера рынка и слабой взаимосвязи с классической экономической системой криптовалюты пока не угрожают финансовой стабильности. Вместе с тем регуляторам необходимо обеспечить нормативную базу для защиты инвесторов, добавила Брэйнард.

«Несмотря на то, что криптофинансовая система противопоставляется классической, она оказалась подвержена тем же рискам, которые нам хорошо знакомы по традиционным финансам […]. Поскольку мы работаем над обеспечением финансовой стабильности, важно, чтобы регуляторный периметр охватывал криптовалюты», — сказала она.

Брэйнард усомнилась, что биткоин являются хеджем от инфляции. Вице-председатель отметила, что криптовалюты сильно коррелируют с высокорисковыми активами.

Чиновник также заявила, что надзорным органам стоит обратить особое внимание на стейблкоины. По ее словам, крах экосистемы Terra напоминает классический пример банковской паники.

Она подчеркнула, что «стабильные монеты» крайне уязвимы для такого рода кризисов. В качестве примера Брэйнард привела майский отток средств из USDT от компании Tether.

Напомним

В июне 2022 года председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что на фоне рыночной волатильности ведомство пристально следит за криптовалютами. Он отметил, что индустрия пока не оказывает значимого влияния на макроэкономику.

Напомним, в мае кандидат на пост вице-председателя Федрезерва Майкл Барр призвал к разработке нормативно-правовой базы для регулирования стейблкоинов.





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