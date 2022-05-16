ЕС планирует временно ввести регулирование цен на газ

Евросоюз может вмешаться в энергетический рынок блока и ограничить цены на газ, если РоSSия, крупнейший поставщик ЕС , ограничит или перекроет поток. Об этом сообщает Bloomberg с ссылкой на проект документа Еврокомиссии, передает ЭП.

Такой шаг станет частью пакета мер по замене импорта роSSийского газа после вторжения РФ в Украину. Документ должен рекомендовать согласовать общие принципы подготовки к чрезвычайной ситуации и нехватке газа в регионе или во всем ЕС , когда предложение на рынке газа больше не сможет соответствовать спросу.

В Евросоюзе растет обеспокоенность поставками роSSийского газа, особенно на фоне прекращения прокачки в Польшу и Болгарию за отказ платить за голубое топливо рублями. Блок заверил, что такой механизм нарушил санкции в результате привлечения к процессу Центрального банка РФ , операции с которым запрещены.

Если ситуация с газом станет критической, введение «потолка» цены (прайс-кепов) будет временным, а рыночная цена должна использоваться как можно дольше, говорится в проекте документа. Принятие Еврокомиссией ожидается 18 мая, но к тому времени он еще может претерпеть изменения.

Кроме того, документ содержит ряд краткосрочных мер по стабилизации рынка. В частности, правительствам хотят разрешить расширить регулирование розничных цен на природный газ, а сырьевым торговцам могут разработать механизм экстренной поддержки ликвидности для торговцев сырьевыми товарами и другие. Планируется, что такие временные меры не продлятся дольше июня 2023 года.

Напомним

Крупнейшая польская газовая компания PGNiG сообщила, что 26 апреля получила письмо от Газпрома о полной остановке поставок газа с контрактного утра на следующий день. Этим роSSийский монополист нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года.

Также «Газпром» проинформировал болгарскую газовую компанию Bulgargaz о прекращении поставок газа с 27 апреля. Министерство энергетики Болгарии заявило, что принимает меры по обеспечению альтернативных поставок газа. В то же время, необходимости ограничивать потребление газа в стране оно не видит.