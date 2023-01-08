НАЗК закликає ввести санкції проти виробника заморожених і консервований овочів Bonduelle

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало ввести санкції проти французького виробника заморожених і консервований овочів — Bonduelle через скандал із гуманітарною допомогою для російської армії. Відповідне повідомлення з'явилося у Twitter НАЗК.

"Цей рік починається з нової мети санкцій. Bonduelle Group отримала заслужену порцію ганебної слави і вже стала спонсором міжнародної війни. Дякуємо світу за безпрецедентну підтримку", — йдеться у повідомленні.

НАЗК наголошує, що компанію вже внесли до списку International War Sponsor (Міжнародних спонсорів війни).

Всі компанії зі списку International War Sponsor включені в базу World-Check, яка у всьому світі використовується для виявлення осіб та компаній з фінансовими, регуляторними чи репутаційними ризиками. Компанії офіційно отримують статус високоризикових та потрапляють під посилені перевірки з боку західних банків та фінустанов.

Нагадаємо, ZN.UA писало, що французька кукурудза (продажем якої до Франції пишається Україна) становить 5,7% частки на світовому ринку. Потім ця кукурудза повертається в Україну в консервах від компанії Bonduelle. Читайте про це в матеріалі Марини Ткаченко - "Ефект доданої вартості".