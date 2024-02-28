У Мінфіні США закликають союзників шукати спосіб передачі Україні заморожених російських активів
"Це було б вирішальною відповіддю на безпрецедентну загрозу глобальній стабільності з боку Росії".
Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала країни "Великої сімки" знайти спосіб передати Україні заморожені російські активи. Про це
"Вважаю, що існують вагомі міжнародні правові, економічні та моральні підстави для просування вперед", – зазначається у заяві Єллен, підготовленій перед зустріччю фінансових керівників G20 у бразильському місті Сан-Паулу.
За її словами, це було б "вирішальною відповіддю на безпрецедентну загрозу глобальній стабільності з боку Росії".
"Це ясно б показало, що Росія не зможе перемогти, затягуючи війну, і спонукало б її сісти за стіл переговорів і домовитися про справедливий мир з Україною", – наголосила вона.
Її коментарі прозвучали тоді, коли країни G7 обговорюють, що робити із замороженими російськими активами через вторгнення в Україну, оскільки фінансові потреби Києва залишаються незмінно високими.
Раніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявляла, що Захід повинен заарештувати заморожені активи Росії до виборів у США, що є ще однією ознакою європейської стурбованості впливом можливого другого президентства Дональда Трампа на політику Заходу щодо Росії та підтримку України. На думку прем'єр-міністра Естонії, вилучення російських коштів стане додатковим інструментом, який, поряд із військовою допомогою Україні та заходами з політичної ізоляції Росії, допоможе покласти край військовому конфлікту.