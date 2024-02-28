У Мінфіні США закликають союзників шукати спосіб передачі Україні заморожених російських активів

"Це було б вирішальною відповіддю на безпрецедентну загрозу глобальній стабільності з боку Росії".

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Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала країни "Великої сімки" знайти спосіб передати Україні заморожені російські активи. Про це повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua .

"Вважаю, що існують вагомі міжнародні правові, економічні та моральні підстави для просування вперед", – зазначається у заяві Єллен, підготовленій перед зустріччю фінансових керівників G20 у бразильському місті Сан-Паулу.

За її словами, це було б "вирішальною відповіддю на безпрецедентну загрозу глобальній стабільності з боку Росії".

"Це ясно б показало, що Росія не зможе перемогти, затягуючи війну, і спонукало б її сісти за стіл переговорів і домовитися про справедливий мир з Україною", – наголосила вона.

Її коментарі прозвучали тоді, коли країни G7 обговорюють, що робити із замороженими російськими активами через вторгнення в Україну, оскільки фінансові потреби Києва залишаються незмінно високими.