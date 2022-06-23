Вторжение РФ в Украину. МВФ планирует снизить прогноз по мировой экономике
РоSSийское вторжение в Украину вызвало новые экономические потрясения по всему миру. МВФ уже снизил прогноз по росту мирового ВВП в апреле, но с тех пор ситуация ухудшилась. Об этом сообщает
Прогноз МВФ
«В апреле мы снизили прогнозы глобального роста до 3,6% как на 2022 год, так и на 2023 год. С тех пор война в Украине и санкции против РоSSии обострились», — сказала она.
По ее словам, самое большое влияние наблюдается в Украине, но в глобальном масштабе также наблюдается более слабый рост. Инфляция оставалась неизменно высокой и вышла за пределы цен на энергоносители и продовольственные товары во многих странах.
Помимо войны, недавние строгие меры по блокированию в Китае сдерживают рост и могут вызвать дальнейшие сбои в глобальных цепочках поставок, добавила замглавы МВФ.
«В итоге глобальный рост, вероятно, будет ниже ожидаемого, а инфляция выше», — констатировала Гопинат.
Напомним
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году на 0,8 п.п. до 3,6%, в 2023 году — на 0,2 п. п. до 3,6%.
Фонд ожидает, что война РоSSии против Украины вызовет «сейсмические волны» по всему миру.