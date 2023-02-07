США планують ввести 200% мито на алюміній із Росії – Bloomberg
Таке мито фактично припинить імпорт алюмінію з Росії, підкреслюють в агентстві, інформує
США готуються запровадити 200% мито на алюміній російського виробництва вже цього тижня, щоб продовжити тиск на Москву, оскільки наближається річниця повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну, повідомляє
Також такий крок, можливість якого розглядали кілька місяців, зумовлений тим, що російські компанії, як стверджують джерела інформагентства, демпінгували ціни на ринку США, завдаючи шкоди американським компаніям.
Президент США Джо Байден ще не давав офіційного дозволу на збільшення мита. Разом з тим в адміністрації висловили занепокоєння щодо супутнього збитку промисловості США, зокрема аерокосмічній та автомобільній.