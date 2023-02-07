США планують ввести 200% мито на алюміній із Росії – Bloomberg

США готуються запровадити 200% мито на алюміній російського виробництва вже цього тижня, щоб продовжити тиск на Москву, оскільки наближається річниця повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Також такий крок, можливість якого розглядали кілька місяців, зумовлений тим, що російські компанії, як стверджують джерела інформагентства, демпінгували ціни на ринку США , завдаючи шкоди американським компаніям.