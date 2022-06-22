Золото под ударом. ЕС планирует продлить санкционное давление на РоSSию

Лидеры Европейского Союза на саммите на этой неделе собираются заявить о намерении продлить санкционное давление против РоSSии. По данным Reuters, в следующий пакет санкций может войти золото, пишет Лига.

Золото под ударом. ЕС планирует продлить санкционное давление на РоSSию
Фото: forbes.ua

Саммит, на котором Украина должна получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз, состоится 23?24 июня.

В его выводах сказано, что ЕС продолжит работу над санкциями и, в частности, сосредоточится на усилении их применения с ликвидацией обходных схем.

Такая формулировка, по данным агентства, явилась компромиссом между странами Северной и Восточной Европы и более осторожными государствами, такими как Германия и Нидерланды. Первые требовали прямо заявить, что ЕС готовит седьмой пакет санкций, а вторые предлагали заняться имплементацией мер, которые уже были объявлены.

Поэтому удалось наработать компромиссную формулировку, в которой намекает на возможность новых санкций, но не говорится прямо, что ЕС разрабатывает седьмой пакет.

Золото под ударом

Хотя новый пакет пока не готовится, в ЕС продолжается работа по определению секторов, по которым можно было бы нанести удар. Источники агентства указывают, что одним из них может стать роSSийское золото.

Золото — важный актив роSSийского центрального банка, которому уже ограничили доступ к валютным активам на Западе.

Напомним

На начало 2022 года стоимость монетарного золота в международных резервах РФ превышала $132 млрд. Доля золота в резервах равнялась 21%.

По оценке Минфина Р Ф, РоSSия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов — $300 млрд из $640 млрд.





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