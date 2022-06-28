РоSSия потеряет $19 млрд от эмбарго на золото — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что введение запрета на импорт роSSийского золота лишит РФ возможности получать $19 млрд в год. Об этом он сказал в интервью CNN, пишет ЭП.

фото: slovoidilo.ua

Главные тезисы

«Санкции уже имели драматический эффект — во-первых, возьмем золото, то, о чем мы объявляем. Это второй по доходности экспорт РоSSии после энергоносителей — около $19 млрд в год — и большая часть приходится на страны G7. Поэтому обрезать это, лишая доступа РФ к примерно $19 млрд дохода в год, это важно», — заявил Блинкен.

По его словам, санкции оказывают глубокое влияние на РоSSию. Несмотря на то, что она получает доход от нефти по более высоким ценам, она не может тратить их из-за экспортного контроля. РФ не может приобрести то, что ей нужно, чтобы модернизировать свой оборонный сектор, технологии, энергетическую разведку, а это значит, что со временем каждая из этих сфер будет приходить в упадок.

РоSSийская экономика упадет на 8% в 2023 году

«Мы уже видим прогнозы, что роSSийская экономика упадет на 8?15% в следующем году. Рубль удерживается искусственно большими затратами. Тысячи крупных международных компаний, покинули РоSSию. РоSSияне больше не могли покупать то, что они привыкли покупать. Уровень жизни россиян падает», — добавил Блинкен.

По его словам, все это дает эффект немедленно, но также имеет кумулятивный эффект. Из РоSSии выехали 200 тыс. россиян — среди наиболее образованных, работающих в некоторых из важнейших отраслей. Многие иностранцы, работающие в этих же отраслях, уехали.