Росія краде золото в Судані, аби фінансувати війну проти України – CNN

У перші дні після початку вторгнення в Україну російський літак вивіз із Судану близько тонни золота, а подібних рейсів було 16

Росія краде золото в Судані, аби фінансувати війну проти України – CNN

Росія контрабандою вивозить золото з Судану, що дозволяє їй фінансувати війну в Україні. У перші дні після початку повномасштабного вторгнення в російський літак вивіз із Судану близько тонни золота, а подібних рейсів було 16. Про це повідомляє CNN.

За інформацією CNN, російський літак, про який йдеться, злітав із аеропорту суданської столиці міста Хартумі. У документах літака було вказано, що він перевозить печиво і на борту справді було багато різнокольорових коробок з печивом. Проте під ним був набагато цінніший вантаж.

«Між офіційними особами в бек-офісі міжнародного аеропорту Хартума виникла гаряча дискусія. Вони побоювалися, що огляд літака роздратує все більш проросійське військове керівництво країни. Численні попередні спроби перехоплення підозрілих російських носіїв були припинені. Однак зрештою чиновники вирішили сісти на борт літака, – йдеться у статті CNN. – Усередині трюму перед ними тяглися різнокольорові коробки з печивом. Прямо під ними були сховані дерев’яні ящики з найціннішим ресурсом Судану – золотом. Приблизно одна тонна».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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