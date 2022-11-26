Золото масово скуповується банками в усьому світі: долар втрачає довіру

У світі розпочалася справжня золота лихоманка. Центробанки багатьох країн масово скуповують золото. Людство нагромадило такий сумарний борг, що довіри до паперових грошей уже немає. Світ готується до фінансового перезавантаження, де основним активом вже буде не долар чи інша валюта, а золото.

Про те, що відбувається у світі фінансів, розповіло видання novosti-n.org, посилаючись на публікацію у виданні asiatimes.

Цього року масштаби закупівлі золота центробанками досягли 673 метричних тонн. Такої маси золота банки не купували вже 55 років – із 1967 року.

"Хоча ще недавно багато фінансистів вважали золото "варварським" пережитком минулого", - констатує видання.

Світ заполонила хвиля величезного сумарного боргу, накопиченого людством. Він перевищив колосальну позначку – 300 трлн доларів. У багатьох країнах сума грошових боргів, що накопичилися, вдвічі, а то й більше перевищує ВВП . Так сталося через те, що центробанки цих країн безперешкодно та безконтрольно друкували гроші, щоб задовольнити усі зростаючі потреби свого народу. Таким чином, у світі утворилася величезна маса нічим не підкріплених паперових грошей, яка зараз готова поховати всю фінансову систему, напрацьовану людством.

Звичайно, після фінансового перезавантаження світу гроші нікуди не подінуться, але це вже будуть інші гроші, і світ розпочне свої фінансово-кредитні відносини із чистого аркуша. Все це дуже болісно вдарить по світовій економіці і призведе до руйнування багатьох корпорацій. Причому знавці теорії фінансів кажуть, що це може статися невдовзі.

Фундамент сучасного світового фінансового порядку було закладено Бреттон-Вудською угодою у 1944 році. Фактично ця угода робила долар резервною світовою валютою. Саме у доларах встановлювалися ціни на золото. А решта валют були прив'язані до нього через фіксовані курси. Таким чином, за посередництвом долара інші валюти також були прив'язані до золота і забезпечувалися ним.

Проте вже в 60-ті роки минулого століття в США почали потихеньку додруковувати долар для військових та соціальних потреб. А в 1971 році тодішній президент США Річард Ніксон заявив, ФРС (Федеральна резервна система – аналог нашого НБУ) не забезпечуватиме більше долар золотом. Що, мовляв, із цього часу гарантією стійкості долара буде економічна міць США , а також довіра громадян до цієї валютної одиниці.

Власне, так і сталося. Авторитет долара, як і раніше, у світі дуже високий. Разом з тим, сама Америка, а разом з нею і решта світу виростили таку грошову "бульбашку", що вона рано чи пізно має луснути. Експерти кажуть, що це може статися вже найближчим часом.

"Світ тоне в морі боргів, які перевищили позначку 300 трильйонів доларів. Якщо світ зневіриться в доларі, фінансове перезавантаження стане неминучим. Світ втратить фінансовий якір. І це пояснює, чому центральні банки по всьому світу запасаються золотом. На відміну від паперових грошей, За словами легендарного банкіра Джей Пі Моргана, "золото - це гроші, а все інше - кредит", - пише першоджерело.

Тим часом через підвищення процентної ставки долара люди, які мають гроші, масово переводять свої кошти в американську валюту, знецінюючи національні грошові одиниці, що і так девальвують.

Нагадаємо, тим часом , в Україні вже перед новим роком прогнозують зростання курсу долара до 43 гривень. Втім, після новорічних свят його вартість знову може знизитися.