Visa планирует запуск криптовалютной карты

Одна из крупнейших платежных систем мира Visa объявила о запуске банковских карт в Латинской Америке, которые будут поддерживать криптовалютные платежи. Об этом пишет Noworries.news.

Фото: cryptocurrency.tech

Что известно

На своем официальном сайте Visa опубликовала подробную информацию о запуске, который будет проходить в партнерстве с Латиноамериканскими стартапами: Satoshi Tango, Lemon Cash, Zro Bank и Afterbank.

Владельцы карт этих стартапов смогут расплачиваться цифровыми валютами, покупать криптоактивы на площадках, поддерживающих платежную систему Visa, а также получать возврат денег за покупку в биткоинах.

«Криптовалютная экосистема продолжает развиваться и расширяться в Латинской Америке благодаря увеличению инвестиций, широкому принятию потребителями и большому количеству вариантов использования. И мы намерены продолжать развивать нашу стратегию поддержки криптоиндустрии, наших партнеров и клиентов», — заявила старший вице-президент по инновациям Visa Ромина Зельцер.

Главной целью Visa в этом проекте является предоставление как можно большему числу людей возможности использовать криптовалюты через свою платежную сеть.

Напомним

Платежная система Mastercard, расширившая свою платежную сеть для рынка невзаимозаменяемых токенов и Web3. Теперь владельцы банковских карт Mastercard смогут покупать NFT, не покупая предварительно криптовалюту.

В марте 2021 года Visa стала первой из крупных платежных систем, которая начала проводить трансакции в криптовалюте.