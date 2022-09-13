Нафтогаз запускає колишні заправки Glusco під новим брендом, зі специфічною ціновою політикою

«Нафтогаз» починає пілотний запуск колишніх заправок Glusco під власною торговою маркою U.GO. Про це повідомляється на сайті компанії.

Перші 30 заправок почнуть працювати наприкінці вересня - у Києві та Київській області. Решта - за результатами узгодження усіх необхідних юридичних процедур з Агентством з розшуку та менеджменту активів.

Щодо цін на АЗС під новим брендом, то, як випливає з роз'яснення «Нафтогазу», вони можуть різнитися навіть в межах двох сусідніх заправок, оскільки права на їх використання мають дві компанії. І обидві будуть провадити самостійну цінову політику.