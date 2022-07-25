10 цукрових заводів України прийняли рішення не запускати виробництво цьогоріч: що буде в країні з цукром

Ситуацію, що складається, пропонується вирішити традиційно для України, інформує ZN.ua.

10 цукрових заводів України прийняли рішення не запускати виробництво цьогоріч: що буде в країні з цукром
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Українських цукровиків турбує затоварювання внутрішнього ринку цукром, що може призвести до зменшення відпускної ціни. З огляду на ситуацію, що складається, господарства відмовляються вирощувати цукровий буряк, а 10 цукрових заводів прийняли рішення не запускати виробництво цьогоріч, повідомляє директор НПЦ «Цукробурякового виробництва», член Комітету АПК при Торгово-промисловій палаті України Олександр Коротинський.

Так, за словами експерта, у зв’язку з воєнними діями, збільшенням виробничих витрат, логістичними та складськими складнощами господарства відмовляються вирощувати цукровий буряк. Окрім того, виробникам цукру просто не вистачатиме складських потужностей для зберігання цукру.

У цій ситуації цукровики хвилюються, чи не буде повернута заборона на експорт цукру. Адже, хоча Уряд України зі свого боку скасував заборону на експорт цукру, імпортні квоти у країнах ЄС та Великобританії були скасовані лише на рік.

Але навіть попри це, за період травень-червень 2022 року було експортовано лише 11,8 тис. т цукру, а загалом за 2021/22 маркетинговий рік було вивезено 42 тис. т цукру, що складає 6,7% від залишку на внутрішньому ринку (626 тис. т).

Це є відносно хорошою новиною для споживачів в Україні. Українці у 2022-2023 рр. не просто будуть з недорогим цукром, але і з його залишком: запасів може вистачити навіть на подальші роки.


Лія Ільченко, ZN.ua





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