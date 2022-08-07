Експорт українського зерна не лише через Одесу й Чорноморськ: анонсовано запуск ще одного порту

Наступного тижня мають запустити третій порт, який розширить нині існуючий коридор з портів Одеси та Чорноморська. Йдеться про Південний, у сукупності ці три шляхи дозволять протягом місяця вийти на 3 млн тонн експорту агропродукції, заявляє заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Він зазначив, що в рамках "зернової ініціативи" з двох портів, що вже працюють наразі вийшли всього чотири судна – один з порту "Одеса" і три – з "Чорноморська".

Він додав, що вчора вперше після початку широкомасштабної війни в Україну зайшло судно під завантаження збіжжя.