Експорт українського зерна не лише через Одесу й Чорноморськ: анонсовано запуск ще одного порту

Вчора вперше після початку широкомасштабної війни в Україну зайшло судно під завантаження збіжжя, інформує ZN.ua.

Експорт українського зерна не лише через Одесу й Чорноморськ: анонсовано запуск ще одного порту
Вчора вперше після 24 лютого в Україну зайшло судно під завантаження збіжжя
© Telegram/Мустафа Найем

Наступного тижня мають запустити третій порт, який розширить нині існуючий коридор з портів Одеси та Чорноморська. Йдеться про Південний, у сукупності ці три шляхи дозволять протягом місяця вийти на 3 млн тонн експорту агропродукції, заявляє заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Він зазначив, що в рамках "зернової ініціативи" з двох портів, що вже працюють наразі вийшли всього чотири судна – один з порту "Одеса" і три – з "Чорноморська".

Він додав, що вчора вперше після початку широкомасштабної війни в Україну зайшло судно під завантаження збіжжя.


Оксана Коваль, ZN.ua





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