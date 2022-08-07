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2022-08-07
Експорт українського зерна не лише через Одесу й Чорноморськ: анонсовано запуск ще одного порту
Вчора вперше після початку широкомасштабної війни в Україну зайшло судно під завантаження збіжжя, інформує
Вчора вперше після 24 лютого в Україну зайшло судно під завантаження збіжжя© Telegram/Мустафа Найем
Наступного тижня мають запустити третій порт, який розширить нині існуючий коридор з портів Одеси та Чорноморська. Йдеться про Південний, у сукупності ці три шляхи дозволять протягом місяця вийти на 3 млн тонн експорту агропродукції,
Він зазначив, що в рамках "зернової ініціативи" з двох портів, що вже працюють наразі вийшли всього чотири судна – один з порту "Одеса" і три – з "Чорноморська".
Він додав, що вчора вперше після початку широкомасштабної війни в Україну зайшло судно під завантаження збіжжя.
Оксана Коваль, ZN.ua