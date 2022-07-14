Нацбанк Франции объявил о запуске собственной CBDC
Нацбанк Франции объявил о планах запуска своей цифровой валюты страны (CBDC) до 2023 года. Об этом рассказал руководитель банка Франсуа Виллеруа де Галлау,
Что известно
Как сообщил Франсуа Виллеруа де Галау на Международном финансовом форуме Paris Europlace 2022, центральный банк Франции планирует «испытать жизнеспособный прототип» оптовых CBDC уже в 2022 году. Если тестовый запуск пройдет успешно, цифровые активы будут запущены в обращение.
Впрочем, руководитель банка отметил, что в настоящее время во Франции будут работать над введением CBDC только для «оптового использования» — то есть трансакции с цифровой валютой смогут осуществлять только финансовые учреждения, имеющие резервные депозиты в центральном банке.
По словам Франсуа Виллеруа де Галау, ориентированные на розничную торговлю CBDC часто влекут за собой «общественное волнение, вызывают много вопросов и побуждают к сомнениям» — в то время как оптовые активы «менее противоречивы и позволяют учреждениям экспериментировать».
Напомним
Франция — не единственная страна, которая обратила внимание на CBDС. Так, еще в начале июня Центральный банк Ямайки официально признал цифровую валюту Jam-Dex законным платежным средством. Ямайка стала первой страной в мире, легализовавшей CBDC на законодательном уровне.
Также в Международном валютном фонде пришли к выводу, что некоторые криптовалюты и цифровые валюты центральных банков (CBDC) могут быть более эффективным платежным решением, чем кредитные и дебетовые карты, особенно в контексте потребления энергии.