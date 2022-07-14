Нацбанк Франции объявил о запуске собственной CBDC

Нацбанк Франции объявил о планах запуска своей цифровой валюты страны (CBDC) до 2023 года. Об этом рассказал руководитель банка Франсуа Виллеруа де Галлау, пишет noworries.

Фото: france.platinumclub

Что известно

Как сообщил Франсуа Виллеруа де Галау на Международном финансовом форуме Paris Europlace 2022, центральный банк Франции планирует «испытать жизнеспособный прототип» оптовых CBDC уже в 2022 году. Если тестовый запуск пройдет успешно, цифровые активы будут запущены в обращение.

Впрочем, руководитель банка отметил, что в настоящее время во Франции будут работать над введением CBDC только для «оптового использования» — то есть трансакции с цифровой валютой смогут осуществлять только финансовые учреждения, имеющие резервные депозиты в центральном банке.

По словам Франсуа Виллеруа де Галау, ориентированные на розничную торговлю CBDC часто влекут за собой «общественное волнение, вызывают много вопросов и побуждают к сомнениям» — в то время как оптовые активы «менее противоречивы и позволяют учреждениям экспериментировать».

Напомним

Франция — не единственная страна, которая обратила внимание на CBDС. Так, еще в начале июня Центральный банк Ямайки официально признал цифровую валюту Jam-Dex законным платежным средством. Ямайка стала первой страной в мире, легализовавшей CBDC на законодательном уровне.

Также в Международном валютном фонде пришли к выводу, что некоторые криптовалюты и цифровые валюты центральных банков (CBDC) могут быть более эффективным платежным решением, чем кредитные и дебетовые карты, особенно в контексте потребления энергии.