Кім Кардаш'ян запускає інвесткомпанію SKKY Partners разом із колишнім менеджером Carlyle

Кім Кардаш'ян та колишній партнер Carlyle Group Inc. запускають нову інвестиційну компанію, орієнтовану на інвестиції та розвиток споживчого та медіа-бізнесу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Кім Кардаш'ян запускає інвесткомпанію SKKY Partners разом із колишнім менеджером Carlyle
Фото: tsn.ua

Подробиці

Кардашян об'єднується з Джеєм Семмонсом, який керував споживчим інвестуванням у Carlyle, щоб запустити інвесткомпанію SKKY Partners.

SKKY інвестуватиме в наступні сектори:

  • споживчі товари,
  • готельний бізнес,
  • предмети розкоші,
  • цифрова комерція та медіа,
  • споживчі медіа,
  • розважальний бізнес.

Кардаш'ян

Кардашьян останніми роками неухильно розвивала свою власну бізнес-імперію. Бізнес з виробництва нижньої білизни та одягу Skims, який він розпочав у 2019 році, у січні був оцінений у $3,2 млрд.

На той час компанія залучила $240 млн у рамках раунду фінансування, що проводиться Lone Pine Capital. Цього року вона запустила лінію догляду за шкірою SKKN BY KIM, що складається з дев'яти продуктів.

Семмонс

Найбільш відомий своїми інвестиціями в популярні бренди, такі як Beats By Dre та бренд вуличного одягу Supreme, Семмонс залишив Carlyle наприкінці липня, пропрацювавши в компанії понад 16 років. Він заявив, що розраховує продовжити такі ж інвестиції, як і в Carlyle.





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