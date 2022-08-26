Південна Корея разом із Росією будуватиме АЕС у Єгипті
У Сеулі запевняють, що не порушуватимуть міжнародні санкції проти Росії. Ціна питання - $2,5 млрд, інформує
Південна Корея підписала контракт із російською держкомпанією на постачання компонентів та будівництво будівель для першої атомної електростанції в Єгипті,
У Сеулі подають контракт вартістю 2,5 мільярда доларів як успіх своїх технологій у сфері атомної енергетики. Проте він різко дисонує зі спробами найближчих союзників Сеула — США — чинити економічний тиск на Росію та ізолювати її від сучасних технологій через війну, розв'язану Москвою в Україні.
Зі свого боку, представники Південної Кореї повідомили, що зі США, які є стратегічним союзником Південної Кореї, велися попередні консультації щодо цього контракту і що технології, що передаються Москві Сеулом в рамках єгипетського проекту, не порушуватимуть міжнародні санкції проти Росії.