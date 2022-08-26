Південна Корея разом із Росією будуватиме АЕС у Єгипті

Південна Корея підписала контракт із російською держкомпанією на постачання компонентів та будівництво будівель для першої атомної електростанції в Єгипті, повідомляє “Голос Америки” з посиланням на неназваних офіційних осіб Сеула.

У Сеулі подають контракт вартістю 2,5 мільярда доларів як успіх своїх технологій у сфері атомної енергетики. Проте він різко дисонує зі спробами найближчих союзників Сеула — США — чинити економічний тиск на Росію та ізолювати її від сучасних технологій через війну, розв'язану Москвою в Україні.