Державною службою фінансового моніторингу України вживаються посилені заходи щодо протидії рф.

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

Станом на 6 січня було проведено ряд успішних заходів на міжнародному рівні. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів APG.

Також відбулося виключення можливості здійснення Р2Р транзакцій для низки російських банків і платіжних систем на криптобіржі Binance.



MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, у т.ч. позбавлено права займати керівні, консультативні та презставницькі посади, проводиит засідання тта брати персональну участь у проектах.

Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи, щодо різніх бізнес структур з рф.

Також рф було обмежено у правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

З рештою заходів можна ознайомитися у таблиці від Держфінмоніторингу: