Держфінмоніторинг відзвітував про боротьбу з росією на економічному фронті за 2022 рік: чого вдалося досягти
Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.
Станом на 6 січня було проведено ряд успішних заходів на міжнародному рівні. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів APG.
Також відбулося виключення можливості здійснення Р2Р транзакцій для низки російських банків і платіжних систем на криптобіржі Binance.
MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, у т.ч. позбавлено права займати керівні, консультативні та презставницькі посади, проводиит засідання тта брати персональну участь у проектах.
Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи, щодо різніх бізнес структур з рф.
Також рф було обмежено у правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).
З рештою заходів можна ознайомитися у таблиці від Держфінмоніторингу: