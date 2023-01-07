Держфінмоніторинг відзвітував про боротьбу з росією на економічному фронті за 2022 рік: чого вдалося досягти

Держфінмоніторинг
Державною службою фінансового моніторингу України вживаються посилені заходи щодо протидії рф.

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

Станом на 6 січня було проведено ряд успішних заходів на міжнародному рівні. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів APG.

Також відбулося виключення можливості здійснення Р2Р транзакцій для низки російських банків і платіжних систем на криптобіржі Binance.

MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, у т.ч. позбавлено права займати керівні, консультативні та презставницькі посади, проводиит засідання тта брати персональну участь у проектах.

Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи, щодо різніх бізнес структур з рф.

Також рф було обмежено у правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

З рештою заходів можна ознайомитися у таблиці від Держфінмоніторингу:


user, politeka.net





Интересные новости
Британія повністю припинила імпортувати російський СПГБританія повністю припинила імпортувати російський СПГ
НБУ за тиждень поставив новий рекорд з продажу валютНБУ за тиждень поставив новий рекорд з продажу валют
В Україні почали діяти нові податки для землевласниківВ Україні почали діяти нові податки для землевласників
Bloomberg: Маск став першим в історії, хто спромігся втрати $200 млрд своїх статківBloomberg: Маск став першим в історії, хто спромігся втрати $200 млрд своїх статків
Майже 1200 га земель лісового фонду вивели у приватну власність два держреєстратори на Житомирщині.Майже 1200 га земель лісового фонду вивели у приватну власність два держреєстратори на Житомирщині.
Блок рекламы


Похожие новости
Мінекономіки порахувало падіння ВВП України у 2022 роціМінекономіки порахувало падіння ВВП України у 2022 році
Через санкції потоки російської нафти впали до мінімуму 2022 року – BloombergЧерез санкції потоки російської нафти впали до мінімуму 2022 року – Bloomberg
Збитки українській екології, завдані Росією, оцінюють у 35,3 мільярда доларів – РезніковЗбитки українській екології, завдані Росією, оцінюють у 35,3 мільярда доларів – Резніков
Оренда держмайна у 2022 році принесла бюджету трохи більше 0,5 млрд грнОренда держмайна у 2022 році принесла бюджету трохи більше 0,5 млрд грн
Російська нафта знаходить покупців: Японія тестує імпорт впершу з травня 2022 рокуРосійська нафта знаходить покупців: Японія тестує імпорт впершу з травня 2022 року
УЗ вдалося відтермінувати виплат за євробондамиУЗ вдалося відтермінувати виплат за євробондами
МОЗ: На відбудову зруйнованих Росією лікарень потрібен понад $1 мільярдМОЗ: На відбудову зруйнованих Росією лікарень потрібен понад $1 мільярд
ВВП Грузії у 2022 році зросте на рекордні 10 відсотків - МВФВВП Грузії у 2022 році зросте на рекордні 10 відсотків - МВФ
У Верховній раді прокоментували, скільки країна втрачає через тривоги під час робочого дняУ Верховній раді прокоментували, скільки країна втрачає через тривоги під час робочого дня
Призначення українцям житлових субсидій: що зміниться до кінця 2022 рокуПризначення українцям житлових субсидій: що зміниться до кінця 2022 року
Последние новости
Подгружаем последние новости