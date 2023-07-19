Прокуратура розслідує факт оплати ремонту дитячого табору на Закарпатті з Київського бюджету

З-поміж іншого, ремонт відбувався за завищеними цінами.

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва відкрила кримінальну справу та з'ясовує можливу розтрату бюджету посадовцями Шевченківської райдержадміністрації під час публічних замовлень робіт з ремонту КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва". Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує ZN.ua.

Прокурори під час перевірки публічних закупівель у "Prozorro" виявили, що 28 листопада 2022 року Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА за результатами публічної закупівлі послуги капітального ремонту для оздоровчого табору "Зачарована долина" уклало договір з переможцем на понад 7 млн гривень.

Ремонт передбачався для приміщень, басейнів та благоустрою території дитячого табору у Хустському районі Закарпатської області. У кінці грудня 2022 року за договором управління Шевченківської РДА перерахувало аванс у сумі 5,8 млн гривень на рахунки підрядника.

Прокурори вивчили тендерну документацію та виявили завищення цін на будівельні матеріали та ремонтні роботи. Це вказує на можливі факти розтрати та заволодіння бюджетними коштами посадовими особами Шевченківської РДА та керівниками підрядної організації.

Прокурори також виявили здійснення розрахунків по договору наприкінці 2022 року (тобто лише через місяць після підписання договору) з урахуванням значних обсягів робіт. Як повідомляють правоохоронці, це дає підстави вважати, що акти виконаних робіт підписані та розрахунки проведені до їх фактичного виконання.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 КК України. Відповідальність передбачена за привласнення чи розтрата чужого майна у великих розмірах.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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