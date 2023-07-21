Прокуратура прийшла з обшуками в "Київавтодор"

Обшуки здійснюються одночасно за 20 адресами.

Київська міська прокуратура спільно з Нацполіцією проводить 20 одночасних обшуків у службових приміщеннях КК "Київавтодор", районних КП ШЕУ Києва та підрядних організацій. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує ZN.ua.

Прокуратура прийшла з обшуками в
© Прокуратура міста Києва

Обшуки здійснюються в рамках відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України кримінальним провадженням за фактом розкрадання бюджету службовими особами "Київавтодор", КП ШЕУ Подільського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів. За повідомленням правоохоронців, привласнення коштів відбувалося шляхом забезпечення підпорядкованим та афілійованим підприємствам перемоги у держзакупівлях послуг з капітального ремонту доріг, благоустрою та ліквідації аварійної ямковості Києві.

Як повідомляють правоохоронці, обшуки відбуваються за 20 адресами у Києві, Київській та Одеській областях, за місцями знаходження комунальних підприємств, підрядних та субпідрядних організацій, а також осіб, можливо причетних до протиправної схеми.

Раніше повідомлялось, що суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з браслетом заступнику директора КК "Київавтодор".


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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