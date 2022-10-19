Прокуратура Німеччини провела обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank

Німецька прокуратура провела обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank AG, а також у будинку колишнього суддіректора банку Юргена Фітшена в рамках великого розслідування спірних угод під назвою cum-ex, до яких були залучені деякі з найвпливовіших фінансових компаній світу. Про це повідомляє Bloomberg.

Фото: fbc.ua

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За словами кредитора, у вівторок прокуратура Кельна почала перевірки в приміщеннях банку у Франкфурті, додавши, що рейд є частиною розслідування, що триває з 2017 року.

Прес-секретар влади Кельна окремо підтвердила, що 114 офіцерів проводять обшуки у фінансовій установі та будинках десяти підозрюваних, не розкриваючи імен.

За словами людей, знайомих з цим питанням, Фітшен, який був співгенеральним директором у період з 2012 по 2016 рік, входить до цих людей. Його адвокат відмовився від коментарів, коли у вівторок із ним зв'язалося агентство Bloomberg.

У ході розглядів у справі cum-ex Німеччина проводила слідчі дії щодо багатьох банків, серед яких JPMorgan, Barclays, Bank of America, Morgan Stanley та ін. Загалом кельнська прокуратура веде розслідування щодо 1500 осіб.

cum-ex

У межах цих схем акції різних компаній купувалися незадовго до виплати дивідендів і невдовзі продавалися. Згодом кілька разів оформлялося повернення податку з доходу з капіталу, сплаченого лише один раз.

cum-ex — ці латинські прийменники застосовують на біржі, щоб описати акцію компанії до (cum) та після (ex) виплати дивідендів.

За оцінками законодавців, cum-ex, можливо, обійшлася платникам податків загалом у понад 10 млрд євро.

Deutsche Bank вже давно причетний до скандалу з cum-ex. 2020 року з'ясувалося, що п'ять колишніх членів правління перебувають під слідством у справі про ухилення від сплати податків. Роком раніше люди, знайомі з кельнським розслідуванням, сказали, що в ньому розглядалося 80 підозрюваних, таких як Deutsche Bank, зокрема колишній співгенеральний директор Йозеф Акерманн і колишній голова інвестиційного банку Гарт Річі.

Роль банку як основного брокера, який фінансує спірні угоди, укладені фондами, була наголошена в першому німецькому судовому процесі cum-ex, який призвів до засудження двох колишніх лондонських трейдерів у 2020 році.

Deutsche Bank врегулював окреме розслідування cum-ex, проведене прокуратурою Франкфурта у 2018 році. Кредитор погодився виплатити 4 млн євро, щоб закрити цю справу, в ході якої було переглянуто його роль банку-кастодіана в угодах.