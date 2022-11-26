Прокуратура США полює на російські активи, але є проблеми — The Wall Street Journal

Останніми місяцями федеральна прокуратура США видала низку позовів до суду, намагаючись виявити приховані в країні активи російських олігархів і таким чином закласти основу для арешту нерухомості, грошових рахунків і трастових фондів. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Більшість цих позовів покликані допомогти викрити шари складних структур власності, призначених для приховування холдингів олігархів.

Позови в кількох федеральних судах, у тому числі в Нью-Йорку та Х’юстоні, є частиною широких зусиль Заходу змусити Росію вийти з України та шукати нові джерела фінансування війни.

З лютого західна влада заморозила російські активи на суму понад $330 мільярдів. Приблизно $300 мільярдів з них становлять резерви, які зберігаються Центробанком Росії на рахунках в іноземних банках. Значна частина решти включає компанії олігархів, банківські рахунки, трасти, яхти, літаки, нерухомість і коштовності.

Але посадовці адміністрації стикаються з купою слідчих і юридичних труднощів: від пошуку прихованих досвідченими юристами, бухгалтерами та фінансовими аналітиками активів до вилучення та передачі їх Києву. Арешт передає право власності на активи уряду, тоді як замороження лише блокує їх використання власником.

Адміністрація звернулася до Конгресу з проханням ухвалити необхідне законодавство, яке б розширило її повноваження щодо арешту російських активів і створило легальний канал для передачі цих коштів в Україну. Аналогічні законодавчі зміни пропонує і Європейська комісія.

«У нас немає спеціального механізму для передачі доходів від конфіскованих активів олігархів українському народу», — заявив у вересні сенатор Шелдон Вайтхаус, член юридичного комітету Сенату від Демократичної партії Род-Айленду, який виступає ініціатором законопроекту щодо вирішення цього питання.