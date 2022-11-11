Збитки на 7,7 млн грн: прокуратура викрила одразу 11 посадовців Полтавської митниці

Правоохоронці викрили 11 учасників злочинної групи з числа колишніх і діючих працівників Полтавської митниці ДФС, які спільно систематично занижували митну вартість імпортованої кави. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Начальник Полтавської митниці ДФС спільно з начальником відділу митного оформлення і дев’ятьма державними інспекторами цієї ж митниці організували злочинну групу. Вони вступили у змову з підприємцями – імпортерами кави і протягом 2018 – 2019 років здійснювали митне оформлення товару за заниженими митними платежами», - йдеться у повідомленні.

У прокураторі наголошують, що митники систематично умисно ігнорували інформацію від правоохоронців про встановлені факти ухилення від митних платежів окремими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

«Внаслідок протиправних дій митників Державний бюджет України недоотримав коштів на загальну суму 7,7 млн грн. Наразі про підозру у вчиненні тяжких корупційних злочинів повідомлено 11 посадовцям митниці. Їм інкриміновано зловживання владою або службовим становищем (ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 364 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також відшкодування завданих збитків у повному обсязі», додали в прокуратурі.