Чиновник незаконно продав Будинок вчених на Львівщині: збитки майже на 12 млн

У Львові посадовець незаконно продав Будинок вчених - громаді міста завдано збитки на майже 12 млн гривень.

Як повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, ексголові райадміністрації Львівської міської ради висунули підозру у незаконному відчудженні Будинку вчених, повідомляє 368.media.

Посадовець видав розпорядження та надалі підписав свідоцтво на об’єкт.

Таким чинорм право власності на Будинок вчених, що розташований в історичній частині міста, було зареєстровано на іншу організацію.

У результаті таких дій із комунальної власності незаконно було відчужено нерухомість, а громаді міста завдано збитки на майже 12 млн гривень.

Колишньому голові РДА інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість).

В межах кримінального провадження на об’єкт нерухомості накладено арешт.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині "бізнесмен" оформив у приватну власність злітну смугу.

Йдеться про колишнього державного реєстратора, якому прокурори Жовківської окружної прокуратури вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 362 КК України.

"За даними слідства, підозрюваний, як державний реєстратор, за відсутності відповідних правовстановлюючих документів вніс до Державного реєстру майнових прав зміни щодо права власності на об'єкт нерухомого майна. Таким чином він незаконно зареєстрував право приватної власності на злітну смугу за третіми особами", - йдеться в повідомленні.

На даний момент об'єкт перебуває під арештом на вимогу суду. Правоохоронці ведуть досудове розслідування.