Прокуратура виявила понад 70 млн грн збитків на реконструкції Поштової площі: будували п'ять ресторанів замість транспортної розв'язки

Директору КП, який відповідав за проєкт, повідомили про підозру.

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру ексдиректору комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва". На реконструкції Поштової площі завдав збитків на 73,6 млн грн, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує ZN.ua.

Прокуратура виявила понад 70 млн грн збитків на реконструкції Поштової площі: будували п'ять ресторанів замість транспортної розв'язки

Як встановило слідство, КМДА визначило КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" замовником транспортної розв’язки на Поштовій площі. КП уклало договір генпідряду на виконання робіт з реконструкції з приватною компанією. Але по факту в рамках реконструкції площі будувалися ТЦ та п’ять ресторанів.

Це будівництво порушило вимоги закону "Про регулювання містобудівної діяльності", земельного законодавства та інших нормативних актів стосовно землеустрою та землекористування. Будівництва також здійснювалося без відведення земельних ділянок.

Як наслідок, генпідрядник безпідставно заволодів землею, а колишній директор КП не забезпечив контроль за дотриманням вимог земельного законодавства та договору підряду. Експертиза довела, що такими діями територіальній громаді Києва завдали матеріальних збитків на суму понад 73, 6 млн грн.

Ексдиректору інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Відповідальність передбачена ч. 2 ст. 367 КК України. Наразі вирішується питання обрання колишньому директору запобіжного заходу.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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