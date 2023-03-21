На митниці вимагали гроші у керівника благодійного фонду: "Під час обшуку знайдено..."

На Львівській митниці вимагали гроші у керівника благодійного фонду.

Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, за даними слідства, посадовиця одержала від голови благодійного фонду хабар.

Жінка вимагала гроші за забезпечення безперешкодного переміщення ним товару через митний кордон України.

Задокументовано три факти одержання неправомірної вигоди на загальну суму 21 тисяча гривень.

Під час обшуку автомобіля, в якому їхала підозрювана, знайдено готівки на загальну суму понад пів мільйона гривень.

Слідчі дії тривають. Наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваної від займаної посади.

До слова, під час ремонту гімназії підрядник привласник 400 тис. з 15,3 млн гривень.

Слідство встановило, що приватне підприємство, відповідно до укладеного договору, зобов’язався виконати комплекс будівельних робіт приміщення гімназії у м. Олевську на загальну суму 15,3 млн грн.

Проте, звітуючи про виконання робіт, підрядник видав офіційні документи, які містили неправдиві відомості. Зокрема, збільшив обсяг виконаних робіт, завищив вартість будівельних матеріалів, а також використав матеріали, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації.

Унаслідок таких махінацій підряднику з бюджету зайво перераховано майже 400 тис. грн.