Збитки від російської збройної агресії оцінюються в $600-750 млрд

У 2022 році 38% дефіциту бюджету покрили за рахунок коштів партнерів, інформує ZN.ua.

У 2022 році на безпеку та оборону було витрачено 1,3 трлн грн. Витрати бюджету становили 2,64 трлн грн, а доходи – 1,33 трлн грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Близько 62% — наші кошти та облігації (внутрішня держпозика). 38%, або $38 млрд — грантові кошти та пільгові кредити наших партнерів", — повідомив прем'єр.

За його словами, держборг за рік збільшився лише на $13 млрд - до $111 млрд.

Цьогорічний дефіцит бюджету оцінюється в $38,5 млрд, який Україна має намір профінансувати за допомогою зовнішніх партнерів. Зокрема, фінансовий Рамштайн – фінансова платформа донорів України збиратиметься щомісяця, а на високому рівні – раз на квартал.

Прем'єр додав, що у цьому форматі також обговорюватиметься забезпечення цього року $17 млрд на швидке відновлення, а також питання фінансування повоєнного відновлення.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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