В КSE порахували збитки агросектору та земельним ресурсам України від війни

Сума прямих збитків, завданих агропромисловому комплексу України за рік повномасштабної війни, складає $8,7 млрд. Про це йдеться в даних експертів проєкту KSE Institute «Росія заплатить».

Фото: agrotimes.ua

Збитки АПК

Найбільша частка збитків агросектору — через знищення та пошкодження сільгосптехніки, внаслідок чого оціночні втрати виробників складають понад $4,65 млрд. Загалом внаслідок війни пошкоджено або зруйновано 109.6 тис. одиниць сільгосптехніки.

Друга за розміром категорія збитків цієї сфери пов?язана зі знищенням та крадіжками виробленої продукції. Зафіксовано понад 4 млн тонн знищеної та викраденої готової сільгосппродукції. Сукупна вартість цих збитків оцінюється в $1.87 млрд.

Суттєвих втрат зазнала також інфраструктура для зберігання виробленої сільськогосподарської продукції. Сумарна місткість зруйнованих зерносховищ сягає 8.2 млн тонн виробленої продукції, а пошкоджених зерносховищ — 3.25 млн тонн потужностей для одночасного зберігання. Вартість їхнього відновлення зруйнованих потужностей оцінюється у $1.33 млрд.

Найбільші збитки по областям

Найбільших збитків агросектору війна, розпочата Росією нанесла Луганській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областям. Ці ж регіони у топ-5 за кількістю пошкоджених та зруйнованих об?єктів.

Оцінка прямих втрат агропромислового комплексу та сільськогосподарської інфраструктури включає такі втрати: