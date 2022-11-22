СБУ прийшла з обшуками у велику енергокомпанію, яка займає 10% ринку

Служба безпеки України проводить обшуки енергетичної компанії VS Energy, якою володіють підсанкційні російські олігархи Гінер, Воєводін і Бабаков.

Про це повідомили в ЕП з посиланням на джерело в СБУ .

VS Energy володіє кількома обленерго й займає 10% енергоринку України, що зараз опинився під ударом країни-терористки РФ , інформує Апостроф .

"Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє декількома обленерго і займає 10% енергетичного ринку України. Саме ця галузь зараз потерпає від ударів РФ найбільше. Олігархи уже знаходяться під санкціями, тож у СБУ є повне право прийти туди з обшуками", - зазначило джерело.

Фото: Джерело ЕП у СБУ

Як відомо, Печерський районний суд Києва заарештував частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцеві власники яких це депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та Михайло Воєводін, відомий як "злодій у законі".

Група VS Energy через свої компанії, зокрема ТОВ "ВС Груп Менеджмент", нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., володіє арештованими частками в статутних капіталах АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) й АТ "Рівнеобленерго" (93,24%).