Під суд піде директор київського КП за розтрату 35 млн грн на будівництві Подільського мосту

Йому інкримінують службову недбалість.

Подільська окружна прокуратура Києва направила до суду матеріали справи та обвинувальний акт стосовно директора КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва". Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує ZN.ua .

Як встановили правоохоронці, КП уклало з генпідрядником договір на виконання робіт по об’єкту: "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві". Генпідрядник залучив підрядників для нібито надання послуг з використання нестандартного обладнання – посилених контейнерів, що забезпечують безпечний демонтаж/монтаж металоконструкцій на Подільському мосту.

Експертиза підтверджує оплату послуг комунальним підприємством на 32 млн гривень, які фактично не були надані. Директор КП та генпідрядник підписали акти приймання виконаних робіт. До цих актів були внесені відомості про необґрунтоване завищення витрат на монтаж балок автопроїзду. Також експертиза підтверджує завищення вартості робіт на 3 млн гривень.

Директору КП інкримінують службову недбалість під час будівництва Подільського мосту, що спричинило тяжкі наслідки. Відповідальність передбачена ч. 2 ст. 367 КК України.