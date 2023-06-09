БЕБ повідомило про підозру керівнику київського підприємства: не сплатив 244 млн грн податків за транзит нафти

Компанія, яка виступала фінансовим гарантом при переміщенні нафтопродуктів з РФ до Угорщини, ухилилась від сплати мита.

БЕБ повідомило про підозру керівнику київського підприємства: не сплатив 244 млн грн податків за транзит нафти
© Бюро економічної безпеки

Співробітники Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру керівнику київського підприємства в ухиленні від сплати податків за транзит нафти в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба БЕБ, інформує ZN.ua.

Правоохоронці встановили, що компанія, яка виступає фінансовим гарантом, не сплатила мито при настанні гарантійного випадку. Це завдало державному бюджету збитків на понад 244 мільйонів гривень.

Працівники компанії-перевізника порушили митний режим «Транзит» під час переміщення нафтопродуктів магістральним нафтопроводом з території РФ до Угорщини у 2020-2022 роках. У цьому випадку, сплатити мито до державного бюджету мала компанія, яка надавала фінансові гарантії.

БЕБ під час слідства також встановило, що бенефіціарні власники фінансового гаранта — підконтрольні народному депутату-утікачу, який на початку року був позбавлений громадянства України. Під час обшуків декількох нежитлових приміщень правоохоронці вилучили документи щодо надання послуг фінгаранта та брокерських послуг, документацію що підтверджує уникнення сплати митних платежів та інші документи. Під час обшуку приміщень Енергетичної митниці Державної митної служби України вилучено копії транзитних митних декларацій та незаконний дозвіл на зміну митного режиму тощо.

БЕБ відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, що передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків.

Нагадуємо, нещодавно БЕБ викрило на території Дніпропетровської області осіб, які організували незаконне виробництво спирту з використанням обладнання, що забезпечує його виготовлення в промислових масштабах. Сума збитків від несплати акцизного податку та ПДВ складає приблизно 4 мільярди гривень.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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