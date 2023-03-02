«Укргазвидобування» таємно видобувало газ на окупованих територіях та допомагало ЗСУ – ексдиректор

Компанія втратила через війну 13 працівників, десять із яких воювали у лавах ЗСУ, інформує ZN.ua.

«Укргазвидобування» таємно видобувало газ на окупованих територіях та допомагало ЗСУ – ексдиректор
© Укргазвидобування / Facebook

Держкомпанія «Укргазвидобування» у лютому-березні минулого року, у перші тижні повномасштабної війни Росії проти України, підпільно видобувала газ на вже окупованій території. Про це розповів колишній т.в.о. гендиректора компанії Олександр Романюк в інтерв'ю LIGA.net.

"В перший тиждень ворог захопив Балаклію. А це за 20 кілометрів від центрального офісу філії «Шебелинкагазвидобування». Це означало, що під окупацію потрапило близько 40 наших родовищ – з людьми, транспортом, буровим та іншим обладнанням", – розповів він.

Перед компанією на той момент стояло завдання врятувати людей, допомогти ЗСУ та одночасно – втримати видобуток.

"Буквально під кулями наші хлопці заправляли військову техніку на наших заправках, видобували газ на окупованих територіях і перенаправляли його на підконтрольну. Хлопці тоді сильно ризикували. На жаль, деякі з них за це поплатилися. Коли їх знайшли зрадники та вороги, – там були тортури й все що завгодно. Слава Богу, що вижили. Всі вони – справжні герої", – розказав Романюк.

Через війну компанія отримала близько $1 млрд збитків, у тому числі втрати видобутку, знищені об’єкти інфраструктури й обладнання.

"Прильоти по наших об’єктах почалися з другого тижня вторгнення, коли були захоплені Балаклія та Куп’янськ. Також росіяни їх регулярно знеструмлювали, обстрілюючи з артилерії. Лінії, які дають електроенергію нашим об’єктам, їм точно були відомі. На жаль, оркам зрештою вдалося знищити один із мегакритичних для Укргазвидобування об’єктів – Шебелинський ГПЗ. Тільки за літо по заводу прилетіло приблизно 50 мін, снарядів і ракет. Він знаходився за 13 км від ворога", – сказав Романюк.

На початок 2023 року в компанії через війну загинуло 13 працівників, десять із них воювали у лавах ЗСУ.


Олена Середа, ZN.ua





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