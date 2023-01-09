Окупанти насильно насаджують рублі на захоплених територіях – ЦНС

Ворог прагне нав’язати російський рубль на окупованих територіях та переслідують розрахунок у гривнях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Росіяни проводять масові рейди на тимчасово окупованих територіях торгових об’єктах на предмет виявлення фактів гривневих розрахунків з населенням, але обіг гривні не припиняється», - зазначають у відомстві.

Росіяни вимагають встановлювати цінники тільки в рублях, але в результаті населення перейшло на безготівкову оплату, а продавці все одно вказують ціну в гривнях.

«Зауважимо, що це ще одна реальність, яка спростовує російський міф про «референдум» та підтримку серед місцевих, адже гривня є таким же національним символом як прапор чи герб», - додали у ЦНС.