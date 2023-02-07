Окупанти намагаються підключити ЗАЕС до російської енергетичної системи

СБУ має докази, що компанії з орбіти «Росатома» залучені до «відчуження» Запорізької атомної електростанції на користь країни-агресора. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, спецслужбі відомо, що співробітники «Росатому» та супутніх компаній корпорації:

взяли на себе контроль над технологічними та управлінськими процесами на ЗАЕС;

сприяють підключенню атомної електростанції до російської енергетичної системи;

намагаються легалізувати роботу ЗАЕС в РФ за рахунок створення фейкових російських компаній: АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» та ФГУП «Запорожская АЭС», що включені в структуру ДК «Росатом».

«За ініціативи СБУ запроваджено санкції проти 200 російських компаній, які намагаються "забрати" в України Запорізьку АЕС», — йдеться у повідомленні.