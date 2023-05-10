Кабмін схвалив заходи, які мають унеможливити потрапляння російської нафти в Україну

Рішення також стосується палива та інших нафтопродуктів з РФ.

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови про заборону ввезення на українську територію товарів, що походять з держави-агресора, які мають ліквідувати можливості потрапляння російських палива, нафти та нафтопродуктів в нашу державу, повідомила пресслужба Міністерства енергетики України, інформує ZN.ua .

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"Відтепер паливо невизначеного походження, іншими словами, паливо з РФ , не зможе потрапити на український ринок. Це ще один вагомий крок для захисту наших національних інтересів та суверенітету", – сказав заступник глави Міненерго Микола Колісник

За його словами, раніше паливо, нафта та нафтопродукти російського походження потрапляли до ЄС, Туреччини й інших країн, попри санкції та ембарго. Звідти вони постачалися в Україну як товари невизначеного походження.

"За даними учасників ринку, такий ресурс реалізується з дисконтом, що робить економічно невигідними альтернативні маршрути постачання ресурсу походження non russian/не REBCO, які ринок активно вибудовував, долаючи дефіцит минулого року. Це спричиняло значний ризик дестабілізації паливного ринку", – пояснив Колісник.

Рішення Кабміну стосується заборони на ввезення в Україну: