Rheinmetall вироблятиме в Україні танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси

Такі плани озвучив керівник компанії Армін Паппергер.

Найбільша німецька збройна компанія Rheinmetall має намір у майбутньому виробляти танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси в Україні, повідомляє Handelsblatt, інформує ZN.ua .

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За словами генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, вже найближчими тижнями планується укласти деякі угоди про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями.

Йдеться про спільні підприємства з автомобільних систем, ППО та боєприпасів. Як повідомляється, інвестиції в нові заводи надходитимуть від української держави.

«Таким чином ми даємо Україні можливість захищатися в середньостроковій і довгостроковій перспективі», — сказав Паппергер.

В якості конкретного прикладу керівник Rheinmetall навів озвучені раніше плани виготовлення в Україні основних бойових танків типу «Пантера», яких підприємство може випускати до 400 на рік.

«Подібно до того, як бойова машина піхоти Lynx будується на заводі в Угорщині, наш нещодавно розроблений основний бойовий танк «Пантера» може зійти з конвеєра на українському заводі», — заявив Паппергер.

Раніше глава німецького оборонного концерну Rheinmetall повідомляв, що його завод зможе виробляти для України до 600 тисяч артилерійських боєприпасів на рік.