На Луганщині окупанти змушують населення відмовитись від гривні

Щоправда їхніх нововведень дотримуються лише супермаркети, інформує ZN.ua.

В Луганській області російські окупанти проводять рейди для вилучення з обігу гривні та вимагають проводити розрахунки тільки в рублях, повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

Так, на торговельних об’єктах захопленого регіону росіяни проводять масові рейди для виявлення фактів розрахунків із населенням у гривні. Від підприємців вимагають встановлювати цінники тільки в рублях, що в результаті призвело до переходу населення на безготівкову оплату.

«Ворог вилучає термінали й погрожує штрафними санкціями. Але обіг гривні не припиняється. Нововведень дотримуються лише супермаркети. На ринках та в маленьких магазинах продовжують приймати гривню, зокрема, на банківську картку», - зазначають в обладміністрації.


Ірина Знась, ZN.ua





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