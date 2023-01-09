На Луганщині окупанти змушують населення відмовитись від гривні
Щоправда їхніх нововведень дотримуються лише супермаркети, інформує
В Луганській області російські окупанти проводять рейди для вилучення з обігу гривні та вимагають проводити розрахунки тільки в рублях,
Так, на торговельних об’єктах захопленого регіону росіяни проводять масові рейди для виявлення фактів розрахунків із населенням у гривні. Від підприємців вимагають встановлювати цінники тільки в рублях, що в результаті призвело до переходу населення на безготівкову оплату.
«Ворог вилучає термінали й погрожує штрафними санкціями. Але обіг гривні не припиняється. Нововведень дотримуються лише супермаркети. На ринках та в маленьких магазинах продовжують приймати гривню, зокрема, на банківську картку», - зазначають в обладміністрації.