"Уряду вигідне ослаблення гривні" - у Capital Times прогнозують зниження курсу національної валюти

Три основні фактори найбільше впливатимуть на курс гривні.

В найближчі роки офіційний курс гривні знижуватиметься, за підсумками наступного року він сягне 43 грн/$. — такий прогноз озвучив директор з інвестицій та голова департаменту R&D в Capital Times Артем Щербина під час конференції з інвестицій «Invest Talk Summit», пише "Мінфін" , інформує ZN.ua .

Відповідно до прогнозу Capital Times, середній офіційний курс гривні за підсумками 2024 року становитиме 41,8 грн/$, а на кінець року знизиться до 43 грн/$.

У 2025 гривня продовжить слабшати, відповідно до прогнозу її середній курс становитиме 43,6 грн/$, а завершить рік на рівні 44 грн/$.

Артем Щербина назвав три основні фактори, які найбільше впливатимуть на курс гривні. Головний — це регулювання ринку Нацбанком. За прогнозами експерта, вже до кінця року НБУ:

надасть можливість юридичним особам обслуговувати свої боргові зобов'язання в валюті;

запровадить продаж безготівкової валюти за ринковим курсом;

знизить облікову ставку до діапазону 20?23% річних.

«Поки що ми знаходимось в лещатах, але зняття обмежень впливатиме на валютний ринок. Дуже довго у нас були обмеження і ми не знаємо як він відреагує коли вони будуть зняті, яким буде попит на валюту», — говорить Щербина.

Також експерт зазначає, що є приклад великої кількості валют, що не є резервними, як, наприклад, польський злотий чи мексиканське песо, які проявляють хронічну слабкість до ключових валют навіть за відсутності війни або сильних економічних потрясінь. Це теж вказує на можливість ослаблення гривні.

Економічна ситуація

Ключові прогнози передбачають в наступні роки економічне зростання України.