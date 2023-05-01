"Нафтогаз" визначився з "фіксованим" тарифом на газ для населення до травня 2024 року

Рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації. У квітні газ коштував 10 767 грн за тис. куб. м без ПДВ.

"Нафтогаз України" продовжив дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік, його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). Про це розповіла прес-служба Газопостачальної компанії, інформує ZN.ua.

"Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Зазначається, що газопостачальна компанія «Нафтогаз України» безперебійно та стабільно забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований».

Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно.

У компанії також нагадують, що 26 квітня 2023 року, в межах підготовки до наступного опалювального сезону 2023/2024, НАК «Нафтогаз України» вийшов на Українську енергетичну біржу (УЕБ) та закупила 1,6 млн куб. м природного газу в приватних українських видобувників.

Відповідно до результатів торгів середньозважена ціна купівлі ресурсу квітня у підземних сховищах газу (ПСГ) становить 10 972 грн за тис. куб. м без ПДВ, середньозважена ціна купівлі ресурсу травня на віртуальній торговій точці (ВТТ) склала 10 767 грн за тис. куб. м без ПДВ.

Компанія запевняє, що група Нафтогаз також продовжує нарощувати обсяги власного видобутку, "зокрема за останній місяць АТ «Укргазвидобування» запустило одразу дві експлуатаційні свердловини на одному з найбільших родовищ України. Сукупно вони додали понад 300 тис. куб. м газу до добового видобутку компанії".

Нагадаємо, 30 квітня завершується дія річних контрактів на газ для населення від НАК "Нафтогаз України".


Лія Ільченко, ZN.ua





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